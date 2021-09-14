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На Кубани устранили последствия разлива мазута в Черном море

Инцидент произошел на якорной стоянке

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия разлива мазута в Черном море в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил ТАСС источник в экстренных службах муниципалитета.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам сообщали, что на расстоянии около 5 км от берега в Темрюкском районе при подготовке сухогруза произошел разлив мазута, площадь поверхности загрязнения Черного моря составляла около 450 кв. м.

"Последствия [разлива мазута] устранены", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел на якорной стоянке.

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