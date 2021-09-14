Замначальника Госкомрегистра Крыма подозревается в превышении полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело в отношении замначальника Госкомрегистра Крыма по подозрению в превышении должностных полномочий при регистрации крупного земельного участка в Евпатории, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Управление по расследованию особо важных дел установило, что директор одной из крымских агрофирм подал в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру документы на госрегистрацию права собственности за этим предприятием на земельный участок площадью более 775 тыс. кв. м в Евпатории.

"Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). <...> Заместитель начальника отдела Госкомрегистра в нарушение законодательства без проведения правовой экспертизы документов зарегистрировал право собственности за фирмой данного земельного участка, на котором расположены объекты муниципальной собственности. Данными действиями должностного лица причинен существенный материальный ущерб муниципальному образованию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. "По ходатайству следствия фигурант уголовного дела Киевским районным судом города Симферополя заключен под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщается в пресс-релизе.