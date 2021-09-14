Суд продлил арест экс-замминистра по ЧС Татарстана по делу о хищении 161 млн рублей

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Суд Казани на шесть месяцев продлил арест бывшему замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Ильхаму Насибуллину и двум его соучастникам, обвиняемым по делу о мошенничестве и хищении 161 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить Ильхаму Насибуллину, Ленуру Зиннатуллину меру пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев - до 6 марта 2022 года, Ильнару Гимадиеву меру пресечения в виде домашнего ареста также продлить на шесть месяцев - до 6 марта 2022 года", - сказал судья.

Насибуллин и Зиннатуллин находятся в московском СИЗО, на процессе их подключили по видео-конференц-связи.

Гособвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения всем троим фигурантам. Адвокаты Насибуллина и Зиннатуллин настаивали на переводе их подзащитных под домашний арест. А адвокат Гимадиева просил изменить место домашнего ареста. Суд ходатайство прокуратуры удовлетворил. Кроме того, на время процесса наложен арест на личное имущество и счета подконтрольных обвиняемым организаций.

Насибуллину и его соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Также Насибуллину инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").

По версии следствия, сотрудники Министерства по делам ГО и ЧС Республики Татарстан учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке. По данным следователей, злоумышленники склоняли юридических лиц к заключению договоров с подконтрольной фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей.