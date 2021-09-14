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Лесные пожары в России

В Марий Эл ликвидировали крупный лесной пожар

Новых очагов возгорания нет, сообщили в МЧС

ТАСС, 14 сентября. Крупный природный пожар в Медведевском районе Республики Марий Эл, который начался 19 августа, полностью ликвидирован, новых очагов возгорания в регионе нет. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС республики во вторник.

"На 06:00 14 сентября природных пожаров на территории Марий Эл нет. 12 сентября в 17:30 был ликвидирован крупный лесной [пожар в Медведевском районе]", - сказал собеседник агентства.

С 19 августа до 7 сентября на территории Марий Эл был действовал режим ЧС регионального характера в лесах, зонами ЧС были определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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