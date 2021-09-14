СК РФ возбудил еще одно дело о ранении мирных жителей украинскими силовиками в Донбассе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения двух жителей Донбасса украинскими силовиками. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

По данным следствия, 11 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры на улице Ленина в городе Докучаевске. В результате были ранены 65-летний мужчина и 59-летняя женщина. "По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сообщили в СК.

Как полагает следствие, обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.