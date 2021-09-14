Под Волгоградом медик подделывала сертификаты о вакцинации

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Оперативники выявили факты подделки официальных документов о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции сотрудницей медучреждения в городе Волжском Волгоградской области. В отношении 21-летней девушки возбудили уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе регионального МВД.

"Установлено, что 21-летняя работница одного из медицинских учреждений Волжского за денежное вознаграждение вносила в медицинскую документацию недостоверные сведения о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции. <...> В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях")", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пациенты получали сертификаты о вакцинации без фактического введения препарата, количество обратившихся к подозреваемой составляет 14 человек, а точное число установят в ходе расследования. Медработник уже созналась в содеянном.

Ранее в Волгоградской области сотрудники полиции задержали двух медсестер, которые за деньги выдали около 20 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.