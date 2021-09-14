В Челябинской области на ремонтируемой дороге столкнулись 19 автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Девятнадцать машин столкнулись во вторник днем в Златоусте Челябинской области на участке, где укладывали дорожное полотно. Пострадавших нет, говорится в сообщении, распространенном отделением пропаганды безопасности движения областной ГИБДД.

"Сегодня в 12:40 (10:40 мск) на автодороге проспект Мира - проспект Гагарина в Златоусте, по предварительным данным, напротив электроопоры №75 произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием 12 транспортных средств, около электроопоры №71 произошло одно ДТП с участием пяти транспортных средств, около электроопоры №67 - одно ДТП с участием двух транспортных средств", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение в местах ДТП, организовано движение по альтернативным маршрутам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным ГИБДД, на месте ДТП идут дорожные работы по укладке дорожного полотна. По предварительной информации, проезжая часть была обработана битумом, соответствующие дорожные знаки в месте проведения работ присутствовали.