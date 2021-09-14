В Забайкалье задержали пять человек по делу о разбоях и убийствах в начале 2000-х годов

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи и сотрудники полиции задержали в Забайкальском крае пять человек по делу об убийстве семи человек и пяти разбойных нападениях в начале 2000-х годов, сообщил журналистам в среду старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы, в период с 2001 по 2007 год совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Забайкалью, жертвами разбойных нападений были не только предприниматели, но и их родные. "Участники группировки использовали оружие и различные предметы в качестве оружия, связывали потерпевших, закрывали в погребах. Некоторые потерпевшие, опасаясь расправы со стороны злоумышленников, не сообщали о нападениях в полицию", - также рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено в отношении четырех жителей Забайкалья и одного жителя Кемерова по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), а также п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более человек").

Следователи намерены ходатайствовать о заключении всех задержанных под стражу.