Суд арестовал подозреваемого по делу о гибели полицейского в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Архаринский районный суд в Амурской области заключил под стражу предполагаемого виновника гибели сотрудника дорожно-патрульной службы, сообщила пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего жителя города Хабаровска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении.

11 сентября во время дежурства инспектор дорожно-патрульной службы Вячеслав Шевалье на автодороге в Архаринском районе остановил автомобиль для проверки информации о возможной причастности к перевозу наркотиков. В тот момент, когда к машине подошел инспектор, водитель возобновил движение и причинил полицейскому телесные повреждения, от которых тот умер. Через несколько часов беглец был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый за квартирные кражи житель Хабаровского края.