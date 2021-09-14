В Татарстане из-за спада воды в Волге всплыл участок трубопровода

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Участок трубопровода всплыл в Волге на территории Татарстана из-за обмеления реки, ГУ МЧС Татарстана предупреждает об опасности столкновения с маломерными судами, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"На Волге в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан между поселком Боровое Матюшино и молодежным лагерем "Волга" по причине спада воды в 100 м от берега всплыл участок трубопровода диаметром 300 мм. Сейчас металлическая труба находится на глубине около 10-15 см от поверхности воды. Есть опасность столкновения с маломерными судами", - сообщили в МЧС Татарстана.

Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает судоводителей об опасности столкновения с подводным предметом и рекомендует быть внимательными в этом районе.

Ранее сообщалось, что низкий уровень воды, который затрудняет судоходство, ожидается на этой неделе на реках Обь, Иртыш и Тара в Сибири, реках Колыма и Вилюй на Дальнем Востоке и на Волге.