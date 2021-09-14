СМИ: на юге Франции из-за шторма частично обрушилась крыша торгового центра

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди, обрушившиеся на департамент Гар на юге Франции, привели к разрушениям и частичным затоплениям в нескольких городах, а также нарушению работы транспорта. Как сообщает во вторник телеканал LCI, в торговом центре Intermarche коммуны Кэссарг частично обрушилась крыша.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В то же время в соседней коммуне Ним из-за размывания почвы обрушилась стена ресторана в торговом центре Carrefour Nimes Etoile. Издание Midi Libre со ссылкой на очевидцев сообщает о наличии пострадавших, однако их состояние не уточняется.

Префектура департамента Гар, где расположены упомянутые города, сообщают также о затоплении ряда междугородных автомобильных дорог. В коммунах Вергез и Ним из-за подтопления закрыты железнодорожные вокзалы. Временно остановлено движение поездов между коммунами Ним и Монпелье.

Ранее метеорологическая служба "Метео Франс" объявила максимальный (красный) и оранжевый уровни погодной опасности из-за гроз в семи департаментах на юге Франции. Красный уровень объявлен в департаменте Гар. Оранжевый уровень касается департаментов Аверон, Верхняя Гаронна, Ло, Тарн-и-Гаронна, Тарн и Эро. Как ожидается, на этих территориях грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра и градом.