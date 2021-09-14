Экс-зампредседателя правительства Коми, осужденному за коррупцию, смягчили наказание

ТАСС, 14 сентября. Себежский районный суд Псковской области удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию бывшего заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова, смягчив ему наказание. Лишение свободы заменено на исправительные работы, говорится в сообщении суда.

"Осужденному заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы по приговору Замоскворецкого районного суда города Москвы от 31 мая 2018 года сроком на 3 месяца 5 дней на исправительные работы с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства", - говорится в сообщении.

По данным суда, в августе 2021 года Ромаданов обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания по тем основаниям, что вину по приговору суда он признал полностью, исковых требований по приговору не имеет, имеет пять поощрений от администрации исправительного учреждения, характеризуется положительно. Администрация исправительного учреждения №6 УФСИН России по Псковской области внесла в суд представление о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом.

"С учетом всех обстоятельств, личности осужденного и его поведения за весь период отбывания наказания, мнения прокурора, не возражавшего против удовлетворения ходатайства, и представителя администрации, который не возражал относительно замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, суд считает, что ходатайство обоснованно, подлежит удовлетворению. Постановлением суда от 2 сентября 2021 года ходатайство осужденного и представление администрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания удовлетворено", - добавили в суде.

О деле Ромаданова

В мае 2018 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Ромаданова виновным в участии в преступном сообществе, взяточничестве в особо крупном размере и отмывании полученных преступным путем денег. Суд назначил Ромаданову 7 лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 170 млн рублей, лишив права занимать определенные должности в течение 5 лет.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе") и признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным Следственного комитета РФ, Ромаданов аккумулировал поступавшие соучастникам деньги, полученные в результате деятельности преступного сообщества. С мая 2009 года по сентябрь 2015 года он и Гайзер получили взятки на сумму более 36 млн рублей от Александра Сердитова за назначения на должности директора ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод" и руководителя администрации главы Республики Коми, а также за дальнейшее общее покровительство. В 2014 году Ромаданов вместе с другими участниками преступного сообщества получил от предпринимателя в качестве взятки имущественное право в виде 50% доли в уставном капитале ООО "Автоцентр" рыночной стоимостью 160 млн рублей за общее покровительство его коммерческой деятельности. После этого доля в уставном капитале этой фирмы была переоформлена на подконтрольное участникам сообщества лицо.

Позже суд оправдал всех фигурантов по обвинению в организации и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Гайзер был оправдан также по эпизоду с получением взятки от Сердитова. В октябре 2020 года Второй кассационный суд Москвы по обращению Генпрокуратуры РФ отменил приговор Ромаданову в части участия в организованном преступном сообществе и получении взятки от Сердитова. Срок лишения свободы Ромаданову был снижен на 9 месяцев, штраф уменьшен на 10 млн рублей.