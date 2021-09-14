Суд отказал осужденному за взятки экс-главе Челябинска в замене вида колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник оставил без изменений постановление суда первой инстанции, который в июле прекратил производство по ходатайству о замене колонии строгого режима на колонию-поселение бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель облсуда Наталья Прохорова.

"Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска от 6 июля 2021 года, которым прекращено производство по ходатайству адвоката в интересах осужденного Евгения Тефтелева о замене вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, суд первой инстанции установил, что сторона защиты может обратиться с таким ходатайством не ранее марта 2022 года.

В октябре 2020 года Центральным районным судом Тефтелеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. В декабре 2020 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменений приговор суда первой инстанции.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 года по апрель 2019-го Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.