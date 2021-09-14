Полиция задержала напавшего на солиста группы "25/17" в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали москвича, который обстрелял в ходе конфликта солиста рэп-группы "25/17" Андрея Позднухова (Бледного) в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району города Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе в центре столицы", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленником оказался 20-летний житель столицы, он был задержан на Алтуфьевском шоссе. У мужчины изъяли оружие, направили на экспертизу. "Со слов задержанного, пистолет является аэрозольным", - добавили в главке.

Ночью 13 сентября мужчина в ходе конфликта ранил в голову из травматического пистолета артиста Андрея Позднухова на площади Тверской Заставы около "Макдоналдса". Позднухов отказался писать заявление и что-либо пояснять прибывшим полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), задержанному может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Группа "25/17" была создана в Омске в 2002 году музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым. Название получила по возрасту лет, который был ее организаторам на момент создания.