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Пешеход погиб в результате наезда трамвая в центре Ростова-на-Дону

Полиция проводит проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Трамвай наехал на пешехода в Ростове-на-Дону, мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

"Водитель 1985 года рождения, управляя трамваем маршрута №128, по предварительным данным, двигаясь по Привокзальной площади от ул. Красноармейской в направлении ул. Большой Садовой, в районе дома №3 допустила наезд на неустановленного мужчину, который переходил рельсы слева направо по ходу движения в неустановленном [для перехода] месте", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

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