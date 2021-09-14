Ивановское СУ СК возбудило дело на мужчину с ножом, заставившего ребенка купить алкоголь

ТАСС, 14 сентября. Ивановские следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении 39-летнего мужчины, вооруженного ножом, который заставил подростка купить ему алкоголь и продукты. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

"Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбойное нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, вооруженный ножом, потребовал от 15-летнего мальчика, вместе с которым находился его восьмилетний брат и малолетняя девочка, приобрести ему в магазине алкоголь и продукты. Испугавшись за себя и за жизнь детей, подросток выполнил требования подозреваемого, после чего тот скрылся. "В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК.