МАК создал комиссию по расследованию падения самолета в Белгородской области

ТАСС, 14 сентября. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения частного легкомоторного самолета между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района Белгородской области, где погиб один человек. Об этом говорится в сообщении комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сказано в сообщении.

ЧП произошло 13 сентября. В результате происшествия пилот погиб, воздушное судно разрушено и сгорело. По данным ГУ МЧС по области, легкомоторный самолет занимался обработкой сельскохозяйственных полей.