Внедорожник протаранил кафе на севере Мексики

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Внедорожник пробил стеклянную стену и въехал в торговый зал кафе в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. При происшествии получили травмы семеро посетителей, в том числе двое детей, сообщила во вторник газета Milenio.

Власти приступили к расследованию обстоятельств инцидента. По предварительным данным, 69-летняя женщина, находившаяся за рулем внедорожника, потеряла управление транспортным средством из-за отказа тормозов.

Водитель была задержана прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В ходе судебного заседания женщина выразила готовность возместить причиненный ее действиями ущерб и оплатить лечение пострадавшим.