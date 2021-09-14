Обстрелявший солиста "25/17" в центре Москвы заявил, что тот хотел его убить

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москвич, который обстрелял солиста рэп-группы "25/17" Андрея Позднухова (Бледного) в центре Москвы, утверждает, что музыкант в ходе конфликта угрожал убить его. Об этом он говорит на видео, распространенном ГУ МВД России по Москве.

"Разгорелся конфликт между компанией, с которой был я, и компанией этого человека (три девушки и он). Его как-то словами вывели на агрессию, которой с нашей стороны не было. И человек начал угрожать", - рассказал задержанный молодой человек.

Затем, по его словам, девушки отвели Позднухова в сторону, компания должна была уехать на такси. "В итоге их такси, когда он уже подошел, демонстративно уехало, это разозлило его очень сильно и дало взрыв эмоций. И он уже понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался", - сказал задержанный. Поэтому, по его словам, ему пришлось "использовать аэрозольный пистолет". Он добавил, что музыкант снял пальто и "целенаправленно шел избивать" его и его друзей.

Концертный директор рэп-группы "25/17" Илья Дурманов воздержался от комментариев. "Спасибо за беспокойство. Андрей чувствует себя нормально", - сказал он в разговоре с ТАСС.

В ночь на 13 сентября мужчина в ходе конфликта ранил в голову из травматического пистолета артиста Андрея Позднухова на площади Тверской Заставы. Позднухов отказался писать заявление и что-либо пояснять прибывшим полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Москвы, который подозревается в стрельбе. Задержанному может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Группа "25/17" была создана в Омске в 2002 году музыкантами Андреем Позднуховым (Бледным) и Антоном Завьяловым. Название она получила по количеству лет ее основателей на момент создания.