Бывшего замглавы МВД Киргизии задержали по подозрению в попытке захвата власти

БИШКЕК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Киргизии Курсан Асанов, который во время беспорядков в прошлом году объявил себя главой МВД, был задержан правоохранительными органами страны по обвинению в попытке насильственного захвата власти. Об этом сообщило во вторник агентство АКИpress со ссылкой на адвоката Асанова Чынара Джакупбекова.

По словам защиты политика, причиной для задержания стала некая запись высказываний Асанова. "Моему подзащитному предъявляют планирование организации массовых беспорядков в Бишкеке (в сентябре текущего года - прим. ТАСС). Но Асанов утверждает, что речь [на записи] шла об октябрьских событиях прошлого года", - сказала Джакупбекова.

По ее словам, Асанов помещен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Асанов работал заместителем министра внутренних дел Киргизии с 2011 до 2019 год. Он был уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия". В МВД не скрывали, что увольнение было связано с операцией по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года. Осенью прошлого года Асанов выставил свою кандидатуру на президентских выборах, он набрал около 0,5% голосов избирателей.

Прежний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года подал в отставку после продолжавшихся почти 10 дней акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством части населения итогами парламентских выборов. В октябре прошлого года Асанов объявил себя министром внутренних дел Киргизии, пояснив, что занимавший тогда пост главы МВД Кашкар Джунушалиев якобы "бежал как трус" накануне начала беспорядков. В январе 2021 года Асанова снова задержали по подозрению в захвате здания МВД. В апреле меру пресечения изменили на домашний арест.