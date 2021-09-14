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В ДТП с трамваем и "Камазом" в Белгородской области пострадали два человека

Женщина и 11-летний мальчик получили травмы

ТАСС, 14 сентября. Женщина и 11-летний мальчик получили травмы в результате столкновения трамвая и "Камаза" в Старом Осколе в Белгородской области. Они обратились за медицинской помощью, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем "Камаз", при повороте не предоставил преимущество двигающемуся во встречном направлении трамваю. В результате ДТП пассажирка трамвая, 63-летняя жительница города Старый Оскол, и мальчик 11 лет обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, столкновение произошло около 17:25 на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе, пострадавшие не получили серьезных травм.

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