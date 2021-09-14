В Петербурге возбудили дело о халатном отношении в интернате к девочке с инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту халатного отношения сотрудников петербургского дома-интерната к девочке с инвалидностью, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГСУ СК РФ. Ранее в соцсетях опубликовали фотографии ребенка, находившегося в тяжелом состоянии и страдавшего от пролежней.

"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении должных лиц СПб ГБ СУСО "Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии №4", - говорится в сообщении пресс-службы

По данным следствия, персонал детского дома плохо ухаживал за девочкой 2006 года рождения, которая не могла обслуживать себя самостоятельно. Из-за халатного отношения сотрудников интерната девочку неоднократно госпитализировали.

После разговора с руководством интерната уполномоченной по правам человека в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, к находящейся в больнице девочке из детского дома дополнительно направлена медсестра.

Ранее в соцсетях появились фото и видео девочки-сироты, которая находится в стационаре в крайне тяжелом состоянии и в 15 лет весит 13 кг, страдает от пролежней. В публикациях утверждалось, что за девочкой не ухаживают должным образом в детском доме, где она в основном проводит время, и в больнице, куда с 2011 года ребенка госпитализировали 10 раз.