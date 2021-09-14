ФБР и полиция Нью-Йорка арестовали главаря мафиозного клана Коломбо

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и полиция города Нью-Йорк арестовали девять членов мафиозной группировки семьи Коломбо, включая ее главаря Эндрю Руссо и его заместителя Бенджамина Кастелаццо. Они подозреваются в коррупции и мошенничестве, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Во время операции было задержано 12 человек, 9 из них являются членами клана Коломбо или связаны с ним. Как указывает телеканал, вскоре может последовать арест еще одного человека. Задержанным предъявят обвинения в суде позднее во вторник.

Семья Коломбо - одна из пяти крупнейших мафиозных группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке, указывает телекомпания NBC. Один из арестованных относится к семье Бонанно, также входящей в число этих кланов.