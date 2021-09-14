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Власти сообщили, что землетрясение 7 сентября повредило более 500 школ в Мексике

Сведений о масштабе повреждений обнародовано не было

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 7 сентября на юго-западе Мексики, повредило более 500 школ в нескольких регионах. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции глава федерального министерства образования Дельфина Гомес.

"Ущерб был нанесен в общей сложности 528 школам в 133 муниципалитетах", - сказала она. Сведений о масштабе повреждений обнародовано не было. Очаг мощного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро. По данным властей региона, погибли три человека, в том числе 14-летний подросток, материальный ущерб был нанесен примерно 15 тыс. жителей.

Гомес также рассказала, что к настоящему времени в стране открылись 138,8 тыс. школ. К занятиям в очном режиме вернулись 13,22 млн детей, что почти на 440 тыс. больше, чем на прошлой неделе. Работу, прерванную более года назад из-за пандемии коронавируса, мексиканские школы возобновили в конце августа. Возвращение в учебные заведения проходит постепенно и добровольно, при соблюдении мер, нацеленных на предотвращение заражения, включая использование дезинфицирующего геля для рук и ношение медицинских масок.

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