Мексиканский суд приговорил главаря наркокартеля "Хуарес" к 28 годам лишения свободы

МЕХИКО, 15 сентября. /ТАСС/. Висенте Каррильо Фуэнтес, главарь наркокартеля "Хуарес", приговорен мексиканским судом к 28 годам тюрьмы за совершение ряда тяжких преступлений. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура республики. Наркобарон находился под стражей с октября 2014 года, когда был пойман в городе Торреон в северном штате Коауила.

"Генеральная прокуратура <...> добилась вынесения обвинительного приговора в виде 28 лет лишения свободы в отношении Висенте "К" (полное имя не раскрывается - прим. ТАСС) за преступления, совершенные в составе организованной преступной группы", - говорится в заявлении ведомства. В их число вошли "причинение вреда здоровью, проведение операций с ресурсами, имеющими незаконное происхождение", а также участие в незаконном обороте оружия в особо крупном размере. В последние годы 58-летний Каррильо Фуэнтес находился под стражей в тюрьме максимально строгого режима в Пуэнте-Гранде в западном штате Халиско.

Наркокартель "Хуарес" был создан в 1970 году в расположенном близ границы с США городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. Члены этого организованного преступного сообщества занимаются продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями людей с целью получения выкупа, убийствами, отмыванием денег и другими видами незаконной деятельности.