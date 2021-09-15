Глава мексиканской авиакомпании Interjet стал фигурантом дела о мошенничестве

МЕХИКО, 15 сентября. /ТАСС/. Глава административного совета мексиканской авиакомпании Interjet Алехандро дель Валье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом во вторник сообщила в Twitter прокуратура Мехико.

"Прокуратура, занимающаяся расследованием финансовых преступлений, добилась судебного постановления об открытии дела в отношении мужчины в связи с его возможной причастностью к совершению мошенничества", - говорится в записи, снабженной фотографией дель Валье. В качестве меры пресечения в отношении него было избрано заключение под стражу. Предприниматель был задержан 9 сентября в Мехико.

В середине августа в международный розыск был объявлен основатель Interjet Мигель Алеман Магнани. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 60 млн песо (около $3 млн).

Лоукостер Interjet, еще не так давно входивший в число крупнейших авиаперевозчиков Мексики, в последние годы столкнулся с многочисленными трудностями. В 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса положение компании значительно ухудшилось, и она была вынуждена прекратить полеты.