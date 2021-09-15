Краснокнижный женьшень на 15 млн рублей изъяли пограничники в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота свыше 15 кг корня женьшеня стоимостью 15 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба управления.

"Около 15,5 кг женьшеня обнаружены в одной из гостиниц города Уссурийска. Двое иностранцев, остановившихся на постой в отеле, планировали вывезти краснокнижное растение за рубеж незаконным путем. По признанию правонарушителей, корни приобретены ими у местных жителей. Стоимость изъятого краснокнижного растения, по мнению экспертов, может превышать 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Корни были расфасованы в пять упаковок, которые иностранцы планировали доставить за рубеж контрабандой. Изъятые корни направлены для проведения товароведческого и стоимостного исследования в экспертно-криминалистический центр Дальневосточного таможенного управления. Устанавливаются возможные соучастники.

Корень женьшеня дикорастущего настоящего (Panax Ginseng) относится к видам дикой флоры, занесен в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Произрастает главным образом на юге Дальнего Востока. Численность в дикой природе - около 20-100 тыс. растений, теперь его в основном выращивают на специальных фермах. Корни и побеги женьшеня активно используются в разных направлениях медицины, из-за чего он пользуется большим спросом. Приморский корень отличается более высокой концентрацией активных веществ, не содержит пестицидов и примесей.