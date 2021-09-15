Один человек погиб при обрушении на шахте на востоке Австралии

СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Обрушение на угольной шахте произошло в ночь на среду в австралийском городе Эмеральд, расположенном в 800 км к северо-западу от Брисбена. Как сообщила вещательная корпорация ABC, в результате аварии один человек погиб, двое получили травмы.

По данным полиции штата Квинсленд, в результате обрушения части стены и потолка шахты 60-летний мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте. Еще двое шахтеров, находившихся поблизости, оказались под завалом и были освобождены прибывшими на место спасателями. Один из них - 20-летний мужчина - был доставлен в госпиталь Рокхэмптона в тяжелом состоянии. Третий шахтер, пострадавший в результате аварии, получил травмы средней тяжести и после оказания медицинской помощи в больнице Эмеральда отправился домой.

Все работы по добыче угля на шахте остановлены, сотрудники полиции и аварийных служб изучают обстоятельства произошедшего.