{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб при обрушении на шахте на востоке Австралии

Двое шахтеров получили травмы

СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Обрушение на угольной шахте произошло в ночь на среду в австралийском городе Эмеральд, расположенном в 800 км к северо-западу от Брисбена. Как сообщила вещательная корпорация ABC, в результате аварии один человек погиб, двое получили травмы.

По данным полиции штата Квинсленд, в результате обрушения части стены и потолка шахты 60-летний мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте. Еще двое шахтеров, находившихся поблизости, оказались под завалом и были освобождены прибывшими на место спасателями. Один из них - 20-летний мужчина - был доставлен в госпиталь Рокхэмптона в тяжелом состоянии. Третий шахтер, пострадавший в результате аварии, получил травмы средней тяжести и после оказания медицинской помощи в больнице Эмеральда отправился домой.

Все работы по добыче угля на шахте остановлены, сотрудники полиции и аварийных служб изучают обстоятельства произошедшего.

Теги
Австралия
Краснокнижный женьшень на 15 млн рублей изъяли пограничники в Приморье
Отмечается, что двое иностранцев планировали вывезти растение за рубеж незаконным путем
Читать полностью