В Якутии у браконьеров изъяли 860 кг осетровых рыб и 174 кг черной икры

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Якутии трех местных жителей, которые подозреваются в незаконной добыче 860 кг осетровых рыб и 174 кг черной икры. Ущерб от преступной деятельности задержанных превысил 117 млн рублей, сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории двух районов республики, а также в городе Якутске изъято более двух тонн водных биологических ресурсов, в том числе 860 кг рыб семейства осетровых и 174 кг черной икры. Предварительный ущерб, причиненный государству, превышает 117 млн рублей. Трое подозреваемых задержаны", - сказала она.

По словам Волк, операция по пресечению деятельности браконьеров проводилась полицейскими совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ, Росгвардии и представителями Росрыболовства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3. ст. 256 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что в течение текущего лета ранее судимый житель Якутска вместе с двумя сообщниками незаконно добывал рыбу в акватории реки Лены, а также перевозил и хранил ее.

В настоящее время уголовное дело передано в территориальное подразделение СК России. Фигурантам дела может грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.