В Забайкалье возбудили дело из-за загрязнения воды и почвы топливом после схода вагонов

ЧИТА, 15 сентября. /ТАСС/. Транспортная полиция в Забайкальском крае возбудила уголовное дело по факту загрязнения почвы и грунтовых вод авиационным топливом, которое вытекло при сходе вагонов на перегоне Алеур - Бушулей в начале августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Грузовой поезд врезался в последний вагон другого товарного состава в ночь на 4 августа. При этом никто не пострадал, однако две цистерны с авиатопливом дали течь. В восстановительных работах участвовали 340 человек, были привлечены два восстановительных поезда.

"Установлено, что в результате столкновения допущен сход пяти вагонов с опрокидыванием цистерн, груженных опасным грузом - топливом для реактивных двигателей (авиационный керосин). По предварительным данным, из перевернутых цистерн вытекло не менее 90 тонн авиационного топлива, которое проникло в почвенный слой и грунтовые воды. В рамках уголовного дела будет установлен размер причиненного окружающей среде ущерба для его дальнейшего взыскания с виновных", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение поверхностных и подземных вод, повлекшее причинение существенного вреда животному, растительному миру, рыбным запасам"), а также ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Загрязнение и порча земли вредными продуктами нефтеперерабатывающей деятельности при их транспортировке, повлекшее причинение вреда окружающей среде").

Как уточнили в ведомстве, причиной столкновения поездов стали действия работников Зиловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - они установили в сломанный светофор временную перемычку, и в итоге разрешающий сигнал сработал ошибочно.