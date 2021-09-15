Дом бывшего мэра Владивостока Пушкарева продали в счет судебного взыскания

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Росимущество реализовало дом и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в счет погашения взыскания, назначенного судом. О этом сообщается на сайте ведомства.

"Центральный аппарат Росимущества реализовал жилой дом и земельный участок, <…> принадлежащие Игорю Пушкареву. В соответствии с решением суда с бывшего мэра города Владивостока взыскано 500 млн рублей штрафа и более 75 млн рублей сумм, полученных в качестве взятки. Для взыскания указанных сумм в рамках исполнительного производства ФССП России обращено взыскание на недвижимое и движимое имущество должника, которое было передано для принудительной реализации в Росимущество", - говорится в сообщении.

Стоимость жилого дома площадью 494,2 кв. м и земельного участка площадью 600 кв. м составила 47,65 млн рублей. Вырученные средства направили в Федеральную службу судебных приставов для распределения по исполнительному производству. Первую часть общей суммы штрафа - 146 млн рублей - перечислили в мае 2021 года в бюджет Владивостока.

Дело Пушкаревых

В марте 2020 года Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к братьям Сергею и Андрею Пушкаревым, Андрею Лушникову и шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей. Эти деньги были незаконно получены по муниципальным контрактам. В октябре 2020 года вся сумму перечислили на счета казначейства Приморского края.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела. Брата экс-мэра Андрея Пушкарев осудили условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Суд установил, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.