Кабмин выделил более 2 млрд рублей Амурской области на помощь пострадавшим от паводков

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило более 2 млрд рублей Амурской области на оказание помощи жителям и выплату компенсаций в связи с прошедшими летом 2021 года паводками.

"Амурская область получит более 2 млрд рублей на помощь жителям, пострадавшим в результате паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в среду пресс-служба кабмина.

Из выделенных средств 1,3 млрд рублей направят на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья, еще почти 700 млн выделили на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества. Всего помощь получат более 700 семей.

Ранее на заседании кабмина о направлении помощи Амурской области сообщил председатель правительства. Мишустин потребовал от подчиненных "строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова".

Также подписаны два распоряжения о возмещении затрат бюджетам Забайкальского края и Амурской области на помощь пострадавшим в ЧС, сообщает пресс-служба. Средства пойдут на расходы по единовременной материальной помощи, а также на выплаты, связанные с утратой имущества. Источником является резервный фонд правительства.

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и в Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований.