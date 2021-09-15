На Алтае возбудили восемь дел из-за нарушений при золотодобыче

ТАСС, 15 сентября. Природоохранная прокуратура возбудила восемь административных дел в отношении золотодобывающей компании и ее гендиректора из-за нарушений при добыче золота в долине реки Чулта в Республике Алтай, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

"В деятельности золотодобывающей организации ООО "Вера" выявлены нарушения. Установлено, что компания осуществляла добычу россыпного золота в долине реки Чулта Турочакского района. Были нарушены земли лесного фонда - образовались отвалы грунтов, рекультивация которых в установленном порядке в соответствии с проектом не проведена. Кроме того, допущены нарушения правил санитарной безопасности в лесах и заготовки древесины, а также правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима при складировании древесины", - говорится в сообщении.

Природоохранная прокуратура в отношении компании и ее гендиректора возбудила восемь дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.7 "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель", ч. 1 ст. 8.25 "Нарушение правил использования лесов", ч. 1 ст. 8.31 "Нарушение правил санитарной безопасности в лесах", ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах". Их направили в Южно-Сибирское управление Росприроднадзора и в Минприроды республики.

"Кроме того, в Центральный районный суд Тюмени направлено исковое заявление о возложении на гендиректора компании обязанности устранить нарушения, допущенные при золотодобыче", - подчеркивается в пресс-релизе.