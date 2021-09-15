Самолет Москва - Новый Уренгой сел на запасном аэродроме в Нижневартовске из-за тумана

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом Москва - Новый Уренгой, приземлился на запасном аэродроме в Нижневартовске из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в среду.

"Сегодня в связи с неблагоприятными метеоусловиями в городе Новый Уренгой воздушное судно В-737 авиакомпании Utair, выполняющее регулярный рейс UT-241 сообщением Москва - Новый Уренгой, произвело посадку на запасной аэродром города Нижневартовска. На борту находились 178 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Из-за неприбытия самолета задерживается регулярный рейс Utair Новый Уренгой - Москва. Время вылета по расписанию 07:55 (05:55 мск), ориентировочное время вылета - 11:00 (09:00 мск). Количество пассажиров на рейс составляет 176 человек, в том числе трое несовершеннолетних.