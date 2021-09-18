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На юге Китая автомобиль врезался в торговую палатку

Погибли шесть человек, еще 13 получили ранения

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли, еще 13 получили ранения и травмы в результате наезда легкового автомобиля в пятницу на придорожную торговую палатку в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили в субботу местные правоохранительные органы.

Как уточняется в заявлении, распространенном управлением полиции района Хуэйян города Хуэйчжоу, ДТП произошло в пятницу в 17:38 (12:38 мск). После того как транспортное средство врезалось в торговый объект, произошло возгорание.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. 30-летний водитель машины задержан, ведется следствие.

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