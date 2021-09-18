В ДТП на Кубани погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN на трассе А-290 под Краснодаром в ночь на 18 сентября. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение о том, что на 22-м км автодороги А-290 Темрюк - Краснодар произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался со стороны Краснодара в сторону города Славянск-на-Кубани. В нарушение ПДД допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с большегрузом MAN", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибли четыре человека, все совершеннолетние. Полиция начала проверку.