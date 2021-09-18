Более 500 человек эвакуировали из гостиницы в Новосибирске из-за сообщения о пожаре

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек пришлось эвакуировать спасателям из гостиницы в центре Новосибирска из-за сообщения о задымлении в кафе на первом этаже здания. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 09:39 (05:39 мск) местного времени на пульт диспетчера пожарной охраны Новосибирска от очевидца поступило сообщение о задымлении в кафе, расположенном на первом этаже гостиницы "Маринс парк Отель" на улице Вокзальная магистраль. На место происшествия оперативно были направлены значительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений города по повышенному рангу сложности", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что спасатели прибыли через три минуты после вызова и организовали эвакуацию людей из 26-этажной гостиницы. Пострадавших нет. "Предварительно установлено, что причиной случившегося стало короткое замыкание в электрощитке", - сказали в МЧС.