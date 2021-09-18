На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар в перекрытиях жилого дома

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м в перекрытиях жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован, происходило загорание перекрытий и перегородок между третьим и седьмым этажами дома на общей площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в семитажном жилом доме на Новоостаповской улице. Из здания эвакуировали 25 человек. Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе городского управления ГИБДД уточнили, что из-за пожара перекрыто движение по Новоостаповской улице. "Несколько экипажей дорожно-патрульной службы обеспечивают отвод транспорта через соседние улицы. Общественный транспорт идет без изменений", - сказали в ведомстве, порекомендовав водителям заранее выбирать пути объезда.