Один человек погиб в ДТП в Омской области

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на севере Омской области, сообщили в официальной группе во "ВКонтакте" регионального УГИБДД. В результате ДТП один человек погиб, три человека, включая двоих детей, доставлены в больницу.

"В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Mazda, а также два ее пассажира, девочка 2011 года рождения и мальчик 2007 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стала водитель Peugeot, которая при повороте налево не пропустила двигавшуюся во встречном направлении Mazda. Столкновение произошло в Тарском районе на севере региона.