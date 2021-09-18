В Сочи 10 человек эвакуировали при пожаре в здании барачного типа

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарные спасли двух человек, еще 10 эвакуировали при возгорании в здании барачного типа в Хостинском районе Сочи, площадь которого составляет 200 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в субботу.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Хостинский район, улица Чекменёва, установлено, что произошло возгорание здания барачного типа, площадь пожара - 200 кв. м, два человека спасено, 10 эвакуировано. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к этому моменту уже объявили локализацию пожара, ведется тушение.

В 19:32 объявили ликвидацию открытого горения. А в 20:33 объявили полную ликвидацию последствий пожара.