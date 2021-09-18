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Во Франции в драке с участием 150 байкеров один человек погиб

Двое получили ранения

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили ножевые ранения в результате драки с участием 150 байкеров в городе Тарб на юго-западе Франции. Об этом сообщила в субботу радиостанция France Info.

Инцидент произошел в выставочном парке, где в эти выходные проходит фестиваль "Американский салун" с музыкой в стиле кантри, выставкой татуировок и турниром по покеру. Причины и зачинщики драки пока не известны. Человек, который, как предполагает полиция, нанес пострадавшим ножевые ранения, скрылся. Силы правопорядка развернули его поиски.

Мэр Тарба Жерар Тремеже распорядился немедленно прекратить фестиваль и потребовал от его участников вернуться домой.

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