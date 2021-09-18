В Дагестане арестовали подозреваемого по делу об обмане дольщиков на 100 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Жителя Дагестана, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей арестовали на два месяца. Об этом ТАСС сообщила в субботу руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"Сегодня руководитель компании "Первый строительный холдинг" Марат Гюльметов, подозреваемый в хищении у дольщиков более 100 млн рублей, арестован на два месяца. Вчера он был этапирован в Дагестан", - сказала собеседница агентства.

Ранее сотрудники управления уголовного розыска МВД по Дагестану этапировали подозреваемого из Москвы. По версии следствия, будучи генеральным директором частной строительной компании, мужчина по предлогом организации долевого строительства 16-этажного дома в Дербенте обманным путем завладел деньгами дольщиков в сумме более 100 млн рублей.