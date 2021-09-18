Два пешехода пострадали в центре Петербурга в результате выезда автомобиля на тротуар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Двух человек госпитализировали в результате ДТП с выездом автомобиля на тротуар на Каменоостровском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 18:30 мск на перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева автомобиль "Субару" во время движения выехал на тротуар и совершил наезд на двоих пешеходов. Потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стал опасный маневр неустановленного автомобиля, который "подрезал" "Субару" после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование по факту ДТП. К установлению причин аварии привлечены следователи ГУ МВД России, сообщила пресс-служба.