На Чукотке застрявшая в снегу колонна грузовиков смогла продолжить движение

ТАСС, 19 сентября. Автоколонна из грузовиков, застрявшая в снегу 13 сентября на трассе Певек - Билибино, продолжила свое движение, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Движение на автодороге Певек - Билибино было затруднено с 13 сентября из-за неблагоприятных погодных условий. Колонна грузовых машин не могла перебраться через перевал "Белый", расположенный в 240 км от Певека.

"Колонна автомашин, застрявшая на перевале Белый из-за неблагоприятных погодных условий на автодороге Певек - Билибино, продолжила движение и прошла более 60 км к пункту назначения. Ночью 18 сентября бульдозер расчистил от снега последние два километра проблемного участка дороги. Помощь оказала золоторудная компания "Майское", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из причин сложившейся ситуации являются дорожные ограждения. "Это, конечно, безопасность, но в наших условиях они зачастую создают сложности. Трасса забивается снегом моментально. У правительства есть решение - замена на тросовые ограждения. Часть оборудования уже закуплена дорожной службой", - приводятся в сообщении слова начальника департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Виктора Бочкарева.