Фигурантам дела "Тут бай медиа" продлили срок содержания под стражей

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Срок содержания под стражей фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении ООО "Тут бай медиа" и связанных с ним структур, продлен на два месяца. Об этом сообщил в воскресенье один из учредителей компании Кирилл Волошин.

"Фигурантам дела "Тут бай "продлен срок содержания под стражей еще на два месяца. 11 из них четыре месяца находятся в СИЗО, трое - под домашним арестом", - написал он в "Фейсбуке".

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. В настоящее время 14 сотрудников ООО "Тут бай медиа", а также несколько руководителей проектов, связанных с tut.by находятся в следственных изоляторах или под домашним арестом. Ранее им продлевали срок содержания под стражей до 18 сентября. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии.