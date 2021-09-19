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В результате наезда на остановку на Урале пострадали три пассажира легкового автомобиля

Пострадавшие госпитализированы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Три пассажира легкового автомобиля получили травы в результате наезда на остановку общественного транспорта в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Виновник аварий скрылся с места ДТП, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на остановку общественного транспорта. После совершения ДТП виновник аварии с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля", - сказали в пресс-службе.

В УГИБДД добавили, что пострадавшие госпитализированы, они не были пристегнуты. Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. Ведется розыск водителя. Машина помещена на специализированную стоянку.

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РоссияСвердловская область
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