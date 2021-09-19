Один человек погиб во время стрельбы в Торонто

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел вечером в субботу в центральной части города. Прибывшие на место полицейские обнаружили трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из них скончался до приезда медиков. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, стрельбу открыли четверо мужчин, которые скрылись с места преступления. Идет их розыск.