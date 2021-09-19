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Спасатели нашли гражданина США, заблудившегося на склоне Эльбруса

Сигнал SOS пришел спасателям по спутниковой связи с высоты 4 957 м

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России обнаружили запросившего помощь на склоне Эльбруса гражданина США и спускают его в безопасное место. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

"Американца нашли, с ним все хорошо, не пострадал. В настоящее время его спускают вниз", - рассказал дежурный.

Информация о ЧП поступила спасателям в воскресенье вечером. Сообщалось, что сигнал SOS пришел по спутниковой связи от гражданина США со склона Эльбруса - с высоты 4 957 м.

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