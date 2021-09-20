В Мурманске на ледоколе-музее "Ленин" произошел пожар

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Атомный ледокол "Ленин", ставший в свое время первым в мире судном с ядерной энергетической установкой и функционирующий в настоящее время как музей, загорелся в Мурманске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Произошло возгорание в каюте на нижней палубе атомного ледокола "Ленин". На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Впоследствии пожар локализовали. "Пожар на ледоколе "Ленин" локализован. Выгорела каюта, угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС добавили, что открытое горение удалось оперативно ликвидировать силами четырех пожарных отделений.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности по факту возгорания, сообщили, что возгорание возникло во время ремонтных работ в одном из помещений на нижней палубе ледокола.

"По предварительным данным, возгорание произошло 20 сентября 2021 года около 14 часов в одном из помещений на нижней палубе при производстве ремонтных работ. Судно пришвартовано к причалу в морском порту Мурманск, выведено из эксплуатации. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Атомный ледокол "Ленин" - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Это единственный в Мурманске объект культурного наследия федерального значения. Ледокол построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. "Ленин" ошвартовался на вечную стоянку у морского вокзала Мурманска в 2009 году, является одним из самых посещаемых туристических объектов региона.