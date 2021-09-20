В КБР возбудили дело о неуплате предприятием налогов почти на 570 млн рублей

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от уплаты предприятием налогов почти на 570 млн рублей возбудили в Кабардино-Балкарии, сообщили на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами СК Российской Федерации по КБР возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО "Риал" от уплаты налогов по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, лица, осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность ООО "Риал", умышленно занимались коммерческой деятельностью по производству этилового спирта в период с 2015 по 2018 год. "Указанные лица путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений уклонились от уплаты установленных законодательством налогов и сборов на общую сумму более 568 млн рублей, что является особо крупным размером", - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, следствием будут приняты меры по возмещению в бюджет сумм неуплаченных налогов.